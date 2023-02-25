Altay’ın dersi savunma

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapan Altay'ın ilk dersi savunma oldu. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından sportif direktör Tuna Üzümcü'yü dümene geçiren siyah-beyazlıların, önceliği defans hattına verdiği ifade edildi. Ligde son 6 maçta galibiyet alamayan ve kalesinde 14 kez gol gören İzmir ekibi, savunmadaki bu zaafını yenmek istiyor. Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesiyle en fazla gol yiyen ekip konumuna gelen Altay, lige verilen arada Tuna Üzümcü yönetiminde savunma direncini en üst seviyeye çıkaracak çalışmalar yapıyor.



TECRÜBESİNİ PAYLAŞIYOR

Futbolculuk döneminde defansta görev yapan Altay'ın yeni çalıştırıcısı Üzümcü, Bursaspor'da beraber top koşturdukları 41 yaşındaki savunmacı İbrahim Öztürk ile birlikte tüm takıma savunma dersi veriyor. Genç çalıştırıcının gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncularını sık sık uyardığı belirtilirken, defans hattında bireysel hata istemediği ifade edildi. Öte yandan genç teknik direktörün defansta görev yapan Björkander, Naderi, Efe, İbrahim, Kutay ile de özel olarak ilgilendiği öğrenilirken, siyahbeyazlıların lig başlayınca en büyük kozu takım savunması olacak.



BERKE ÖZBAY

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