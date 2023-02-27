Altay kritik virajda

ALTAY, ligde en kritik viraja giriyor. Oynayacağı 4 karşılaşmanın 3'üne üst üste deplasmanda çıkacak siyah-beyazlılar, iç sahadaki tek randevuda ise cezası nedeniyle seyircisinden mahrum kalacak. Siyah-beyazlılar, zorlu periyodun ilk sınavında Ege derbisinde 5 Mart Pazar günü 3. sıradaki Bodrum'a konuk olacak. Y.Malatya'nın ligden çekilmesi nedeniyle 8 Mart'taki müsabakada hükmen galip (3-0) sayılacak Altay, bir sonraki hafta 13 Mart'ta deplasmanda ikinci Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Ligde 18 Mart'ta 4. konumdaki Ç.Rize ile dış sahada karşılaşacak siyah-beyazlılar, kritik sürecin son sınavında Play-Off iddiasını koruyan Manisa FK'yı ağırlayacak.



Altay'da deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada eksiklerin takıma dönmesi teknik heyeti sevindirdi. Takımın orta alandaki silahı Zeki Yıldırım tam olarak iyileşerek takıma dönüş yaptı. Adana maçında forma giyemeyen tecrübeli futbolcunun Bodrumspor maçıyla birlikte on birdeki yerine dönmesi bekleniyor.



Altay'ın orta sahadaki etkili ismi Ceyhun Gülselam'a önümüzdeki zorlu periyotta büyük iş düşecek. Ligde geride kalan süreçte 19 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki oyuncu daha fazla sorumluluk alacak.



SİYAH-BEYAZLILARA SARI KART UYARISI

Altay'da zorlu periyot öncesi sarı kart alarmı verildi. Bodrum maçıyla teknik adamlık kariyerine başlayacak olan Üzümcü, di. ceza sınırındaki oyuncuların dikkatini çekti. Üzümcü, 3'er sarı kartı bulunan kaptan İbrahim Öztürk, sol bek Naderi ve tecrübeli golcü Murat Uluç'u kart görmemeleri konusunda özel olarak uyardı.

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