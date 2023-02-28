İlginç tesadüf!

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıdaki Göztepe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 6 iç saha maçında seyircisiz oynama cezası alan Altay, taraftarına kavuşmak için gün sayarken ilginç bir tesadüfle karşı karşıya kaldı. Deprem felaketinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'nın takımı Yeni Malatya'nın ligden çekilmesiyle Altay'ın cezasına da düzenleme getirildi. Ligde 15. haftadaki Göztepe maçı sonrası 6 iç saha maçında seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlılar, yine ezeli rakibi ile oynayacağı maçla ilk kez taraftarıyla buluşacak. Normalde 30'uncu haftadaki Sakaryaspor'la randevusunda taraftarına kavuşması gereken siyah-beyazlılar, deprem felaketi sonrası Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Sakaryaspor önünde de boş tribünler önünde mücadele edecek.

HASRET 34. HAFTA BİTİYOR

Aldığı ceza sonrası İzmir'deki Boluspor, Pendikspor ve Adanaspor müsabakalarında 12'nci adamdan mahrum kalan Altay, iç sahada seyircisiz oynama cezalarını Manisa FK, Altınordu ve Sakaryaspor karşılaşmalarıyla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, 34'üncü haftada oynanacak Göztepe derbisiyle evinde taraftarının önüne çıkacak.İlk yarıdaki olaylı Göztepe maçı sonrası 6 maç ceza alan Altay ,Yeni Malatya'nın ligden çekilmesiyle yine derbi maçta taraftarına kavuşacak