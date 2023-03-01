Büyük Altay derbi sever

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay'ın derbi karnesi iyi. İzmir temsilcisi bu sezon oynadığı Ege ve İzmir derbilerinde rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, hükmen mağlup sayıldığı olaylı Göztepe derbisinin dışında, oynadığı 4 derbide iyi bir grafik sergiledi. Siyahbeyazlılar, 4 derbi niteliğindeki 4 kritik karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlılar ilk iki mücadelesi veren Bodrumspor ve Altınordu'yu (D) 2-0 yenerken, Manisa FK (D) ile 1-1 berabere kaldı. Altay, oynadığı son derbide ise Denizlispor'a (D) 2-1 kaybetti. İlk yarıda 4 maçlık galibiyet hasretine Bodrum galibiyetiyle son vermeyi başaran İzmir ekibi, 5 Mart Pazar günü konuk olacağı yeşil-beyazlılara bir sürpriz daha hazırlıyor. Altay, Bodrum'u tekrar yenerek hem alt sıralardan uzaklaşmak hem de 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

TUNA ÜZÜMCÜ SİFTAH YAPACAK

İzmir temsilcisinin yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü, pazar günü oynanacak Ege derbisiyle teknik adamlık kariyerine resmen başlıyor. 2018'de futbolu bırakan ve ilk sportif direktörlük kariyerine de 2022'de İzmir ekibinde başlayan 40 yaşındaki genç teknik adam, Bodrumspor karşısında alınacak 3 puanla hem Altay'ın derbi başarısını sürdürmek hem de yeni serüvenine galibiyetle başlamak istiyor.

BERKE ÖZBAY