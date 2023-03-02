Altay zinciri kırmak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattına yaklaşarak panikleyen Altay, 88 gündür kazanamıyor. Siyah-beyazlılar, ligde 6 maçtır arka arkaya galibiyet yüzü göremeyince bu sezonki en uzun kazanamama serisine imza attı. Kısıtlı kadro ve maddi bunalım ile yoluna devam eden İzmir ekibi, ligdeki kötü gidişe bir türlü son veremiyor. 20 puanla 14. sırada kendine yer bulan ve yaklaşık 2.5 aydır taraftarının yüzünü güldüremeyen Altay, 4 Aralık 2022'de Boluspor'u 5-1 yendikten sonra 6 maç kazanamadı, 5 mağlubiyet 1'de beraberlik elde etti. Ateş hattında yer alan Altınordu ile arasında 3 puan kalan İzmir ekibini korku sardı. En son 3 puanı 6 hafta önce evinde Boluspor karşısında gören Altay, 5 Mart Pazar günü Ege derbisinde deplasmanda oynayacağı Bodrumspor karşılaşmasında zincir kırarak aylar süren galibiyet hasretine son vermek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

YİNE BODRUMSPOR

İzmir temsilcisi, sezon başında lige kötü giriş yapmıştı ve 5. hafta müsabakasında evinde Bodrumspor'u yenerek ilk galibiyet sevincini tatmıştı. Siyah-beyazlılar, tarihin tekerrür etmesini istiyor ve 6 maça yükselen 3 puan hasretini sezon başında olduğu gibi yine Bodrumspor'a karşı sonlandırmanın planlarını yapıyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Altay lige verilen arada adeta yaralarını sardı. Kadrosundaki eksik isimleri tekrar takıma döndürme fırsatı bulan İzmir temsilcisinde orta sahanın bel kemiklerinden Zeki Yıldırım sakatlığını tamamen atlatırken, kadro dışı bırakılan orta saha Arda Gezer ile de tekrar anlaşıldı. Böylelikle Bodrumspor maçına odaklanan Altay'ın orta sahasında forma rekabeti de üst seviyeye yükseldi. İki orta sahanın takıma dönmesiyle forma yarışı iyice kızışırken, İzmir ekibinde teknik ekibin yüzü güldü. Bodrum deplasmanında İzmir temsilcisinin başındaki ilk sınavına çıkacak olan teknik direktör Tuna Üzümcü, sahaya süreceği ilk 11'i belirlemek için de kolları sıvadı. Kaleci Ozan Evrim ve stoper Efe'nin sarı kart cezalısı olması nedeniyle handikap yaşayan genç çalıştırıcının kalede Eren Karataş'a, savunmada ise Kutay'a görev vermesi bekleniyor.

DOĞANCAN BİNGÖL