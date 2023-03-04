Altay’ın imha planı

Spor Toto 1. Lig'de yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü nezaretinde çalışmalarını sürdüren Altay'da imha planı netleşiyor. İzmir temsilcisinin başında teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına Bodrumspor karşılaşmasıyla çıkacak olan Tuna Üzümcü'nün Muğla ekibi karşısında formasyonu değiştirmesi beklenirken, iki ya da üç oyuncu hamlesi yapabileceği ifade edildi. Genç teknik adamın mücadelenin kilit noktası olarak gördüğü orta sahayı kalabalık tutacağı belirtilirken, 4-3- 2-1 formasyonuyla sahaya çıkması bekleniyor.

TAŞLAR OYNAYACAK

Üzümcü'nün, sakatlığını atlatan Zeki ve kadroya dönen Arda'ya görev vereceği ifade edilirken, tecrübeli isim Ceyhun'u da iki ismin yanına monte edeceği ve orta alana direnç katacağı öğrenildi.

Bu üçlünün önlerinde Tolga ve Eren'i oynatması beklenen Tuna Üzümcü'nün, ileri uçta ise en etkili hücum silahı Paixao'ya görev vermesi bekleniyor. Savunma tandemini İbrahim ve Björkander ile kuracağı öğrenilen genç teknik adamın, beklerde ise Salih Sarıkaya ve Naderi'yi oynatacağı kaydedildi.

EN BÜYÜK SİLAHI PAİXAO

Altay'ın gol yollarındaki en önemli kozu yine Portekizli yıldızı Marco Paixao olacak. İlk yarıda İzmir'de oynanan karşılaşmada Bodrumspor filelerini havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren ve 2-0'lık galibiyette önemli rol oynayan tecrübeli forvet, bu hafta da rakibin fişini çeken isim olmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı formayla ligde üst üste 3 kez gol kralı olan Paixao, bu sezon attığı 13 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.