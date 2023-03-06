Altay ateşle oynuyor

Spor Toto 1. Lig'de Ege derbisinde Altay, Bodrumspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. 2. dakikada Üzeyir'in kullandığı kornerde Gökdeniz'in kafasını son anda Eren Karataş kornere çeldi. 25'te ani gelişen Bodrum atağında Gökdeniz'in pasında topla buluşan Kenan şık bir plaseyle topu köşeden filelerle buluşturdu: 1-0. 39'da Eren Erdoğan'ın sağdan içeri kat ederek Naderi'ye verdiği pas sonrası deneyimli sol bekin sert vuruşu kaleci Sousa'dan döndü. 40'ta Tolga'nın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Björkander'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 45+1'de Samet'in ara pasında Gökdeniz'in ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşu direğin yanından az farkla dışarı gitti. 45+5'te Tolga'nın sağdan tehlikeli ortasında Paixao'nun kafa vuruşu kaleyi bulmadı.51. dakikada Üzeyir'in ortasında ceza sahasında boş kalan Gökdeniz, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı: 2-0. 55'te Kenan'ın pasında ceza alanı yayı üzerinden Celal'ın şutunda kaleci Eren geçit vermedi. 61'de Samet'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kenan'ın vuruşu direğin dibinden auta çıktı. 72'de Tolga'nın ortasında kaleci Sousa'nın elinden kaçırdığı topta Bodrum savunması tehlikeyi uzaklaştırdıi. 83'te Imeri'nin pasında arka direkte topla buluşan Gökdeniz'in şutunu İbrahim son anda çizgiden çıkardı. 90+6'da Hakan'ın pasında Gökdeniz'in şutunu karşı karşıya pozisyonda Eren çeldi ve mücadele Bodrum'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Altay'ın tecrübeli orta sahası Zeki Yıldırım, 24 Aralık 2022'de oynanan Tuzlaspor maçının ardından dün Bodrumspor maçıyla formasına kavuştu. Samsunspor, Pendikspor, Keçiörengücü ve Adanaspor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran deneyimli futbolcu, liglere verilen arayla birlikte 72 gün sonra yeşil zemine ayak bastı.Bodrumspor'da dün oynanan maçta Umar Aminu şoku yaşandı. Muğla ekibinde mücadeleye ilk 11'de başlayan Umar, karşılaşmanın 20. dakikasında topsuz alanda sakatlanarak yerini Celal Dumanlı'ya bıraktı.Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü sahaya kadrolarında yaptıkları üçer değişiklikle çıktı. Yeşil-beyazlılarda deneyimli çalıştırıcı Taşdemir Ali'nin yerine Süleyman'a, Mohammed'in yerine Erkan'a, Celal'in yerine ise Umar'a görev verdi. Bodrum ekibinin son transferleri Hakan Özmert ile Eren Albayrak ise mücadeleye yedekler arasında başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Tuna Üzümcü ise kadroda ikisi zorunlu toplam üç değişiklik yaptı. Kart cezalıları kaleci Ozan Evrim ve Efe'nin yerine Eren Karataş ve Özgür ilk 11'de görev yaptı. Üzümcü, son oynanan Adanaspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan Yusuf'un yerine ise sakatlığını tamamen atlatan Zeki'ye görev verdi.İzmir temsilcisi, karşılaşma öncesi ısınma bölümünde sahaya üzerinde "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı tişörtle çıktı. Öte yandan karşılaşma öncesinde deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.