Altay’da kaptan söz verdi

Spor Toto 1. Lig'de art arda aldığı olumsuz sonuçlarla ateş hattıyla arasında iki puan fark kalan Altay'da kaptan İbrahim Öztürk taraftarlara mesaj gönderdi. Son olarak deplasmanda Bodrumspor'a 2-0 yenilen ve son 7 maçında 6. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılarda 12. adam takıma tepki gösterirken, son düdüğün ardından taraftarlar, oyuncuları tribüne çağırdı. Futbolcular adına bir konuşma yapan kaptan İbrahim zor bir süreç yaşadıklarını ifade ederken, desteğin devamını istedi.

"SAVAŞ DEVAM EDECEK"

İzmir temsilcisinin 41 yaşındaki defans oyuncusu, "Sizi üzdüğümüzün farkındayız, biliyoruz. Biz de çok zor durumlardan geçiyoruz. Sizin bilmediğiniz çok şey olabilir. Biz, çok şeylerle savaşıyoruz. Puanlarımız silindi. Biz de onun mücadelesini veriyoruz. Herkes olumlu desteğini versin. Altay için mücadelemiz sürecek. Bu savaş devam edecek. Bu haftadan itibaren herkes destek olsun. Biz savaşacağız" diye konuştu. Deprem bölgesinde yer alan takımlardan Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bugün 3 puan alacak olan Altay, pazartesi günü lider Eyüpspor'a konuk olacak.

SON İKİ MAÇTA GOL ATAMADI

OYNADIĞI 7 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Altay, son iki maçında rakip ağları sarsamadı. İzmir temsilcisi deprem nedeniyle verilen ara öncesi oynadığı Adanaspor maçında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılırken, pazar günü oynadığı maçta deplasmanda Bodrumspor karşısında ise 2-0'lık yenilgi aldı. Büyük bir düşüş yaşayan İzmir temsilcisinde savunma hattı S.O.S. verirken, hücum etkinliği de beklenen performansın oldukça altında kaldı.