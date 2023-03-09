Spor Toto 1. Lig'de galibiyet hasretini 7 maça çıkaran ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Altay'da puanın şifresi Paixao. İzmir temsilcisi, hücum hattında en önemli kozu olan Portekizli forvet Paixao'nun rakip ağları sarsamadığı maçlarda kayıp yaşarken, skor katkısı verdiği karşılaşmalarda ise zor puan kaybediyor. Siyah-beyazlılar, 1. Lig'in en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanına sahip 38 yaşındaki santraforun sessiz kaldığı 9 karşılaşmada hanesine sadece 3 puan yazdırabildi. Bu süreçte Pendikspor'a ve Adanaspor'a (D) 1-0, Ç.Rizespor ve Bodrumspor'a (D) 2-0, Denizlispor (D) ve Samsunspor'a (D) ise 2-1 yenilen İzmir ekibi, Adanaspor, Yeni Malatyaspor ve Eyüpspor maçlarından da 0-0 beraberlikle ayrıldı. Altay, golcü ayağının suskun kaldığı bu mücadelelerde galibiyet yüzü göremezken, 3 beraberlik ve 3 puanla yetindi.

19 PUANA DA ETKİ ETTİ

İzmir temsilcisi, ligde geride kalan süreçte hanesine yazdırdığı tüm puanları Marco Paixao'nun rakip ağları sarstığı maçlarda elde etti. Portekizli deneyimli yıldızın gol sevinci yaşadığı 12 karşılaşmada Altay rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, sahadan sadece 3 kez eli boş ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı. Altay'ın topladığı bütün puanlara etki ederek hücum hattını adeta tek başına sırtlayan Paixao, takımının geride kalan 24 haftada attığı 23 golün de 13'üne de imzasını attı.

ÜZÜMCÜ TAKIMINA İNANIYOR

Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, önümüzdeki haftalarda sahaya daha iyi bir oyun yansıtacaklarını söyledi. Deplasmandaki 2-0'lık Bodrumspor yenilgisiyle göreve başlayan Üzümcü, "Yeni bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Lige verilen arada yoğun çalıştık. Sıkıntılı süreci atlatacağız" dedi. Geriye düştüklerinde takımın direncinin kırıldığını ifade eden genç teknik adam, pes etmeyen bir ekip izleteceklerini belirtti. Pazartesi günü Eyüpspor'a konuk olacak siyah-beyazlılarda cezası sona eren kaleci Ozan ve stoper Efe de takımdaki yerlerini alabilecek. Altay, 7 maçlık galibiyet özlemini sona erdirmek istiyor.

GOLLE BAŞLIYOR GOLLE BİTİRİYOR

Altay, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de attığı 23 golün yüzde 44'ünü maçların 1. ve 15. ile 76. ve 90. dakikaları arasında kaydederken, golle başlıyor, golle bitiriyor. Bu gollerin 5'ini karşılaşmaların 1. ve 15. dakikaları arasında, yine aynı şekilde 5 golü ise müsabakaların 76. ve 90. dakikaları arasında attı.

BERKE ÖZBAY