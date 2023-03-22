Büyük Altay’da zorunlu değişim

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Altay'da rotasyon kapıda. Yeni teknik direktör Tuna Üzümcü, 25 Mart Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacakları Manisa FK önünde kadroda zorunlu değişime gidecek. Altay'ın 17 yaşındaki genç stoperi Efe Sarıkaya U-19 Milli Takımı'nın İngiltere'de 22-28 Mart tarihlerinde oynanacak Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları, sol bek Mohammad Naderi kart cezası, Ozan Evrim ise sakatlığı nedeniyle Ege derbisinde forma giyemeyecek. Üzümcü'nün Efe'nin yerine Kutay Yokuşlu, Naderi'nin yerine ise savunmanın solunda Özgür Özkaya'yı değerlendirmeyi planlıyor. Son dört maçtır forma giyemeyen kaleci Ozan'ın yerine ise yine Eren Karataş eldivenleri giyecek.

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