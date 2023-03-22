Tek hedef zafer

Spor Toto Birinci Lig'de alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Altay'da tek hedef 3 puan. İzmir temsilcisinde teknik direktör Tuna Üzümcü, bireysel hatalarla kaybettikleri Çaykur Rizespor maçını unuttuklarını ifade ederken, geçmişe takılı kalmayacaklarını belirtti. Üzümcü, "Bu yenilgiden ders alacağız. Sahada gerçekleştirdiğimiz olumlu şeylerin üzerine koymaya çalışacak, hatalarımızı ise bir daha tekrar etmemek adına daha fazla çaba sarf edeceğiz. Ancak Rize'de takılı da kalmadan bunu yapacağız" şeklinde konuştu.



"90 DAKİKAYA ODAKLANDIK"

Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Ege derbisinde Play- Off hattı için mücadele eden Manisa FK'yı konuk edecek olan siyah-beyazlıların genç çalıştırıcısı, "Uzun bir zaman sonra evimizde oynayacağız. Taraftarımızın ceza nedeniyle fiziksel olarak yanımızda olamasa da ruhen bizimle birlikte olduklarını hissediyoruz. Artık sadece Manisa FK maçına odaklandık ve tek hedefimiz de evimizde 3 puanı hanemize yazdırmak" ifadelerini kullandı.



BERKE ÖZBAY

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