Bıçak sırtında derbi

Spor Toto 1. Lig'de gözler cumartesi günü İzmir'de Altay ile Manisa FK arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya çevrildi. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekonomik sıkıntıdaki Altay ile Play-Off kovalayan Manisa ekibi arasındaki mücadele büyük ölçüde ligdeki kaderlerini belirleyecek. Son 10 maçta sadece 7 puan alıp, 23 puanlık bir kayıp yaşayan ev sahibi Altay, Eyüp galibiyetinin ardından Rize'ye yenilerek kümede kalma yarışında yara aldı. Yine taraftarından yoksun olacak olan siyah-beyazlılar, 25 puanla düşme potasının üzerindeki İzmir temsilcisi Altınordu'nun sadece 5 puan üzerinde yer alıyor.



HEDEFTEN SAPABİLİRLER

Konuk Manisa Futbol Kulübü ise 5 haftalık yenilmezliğini Eyüp karşısında sona erdirirken, 7. sıradaki Bodrum'un 3 puanlık kaybıyla Play-Off potasına girme şansını kaçırdı. Ege ekibi ile arasında sadece 2 puan bulunan 39 puana sahip Manisa temsilcisi, kritik Altay maçını kazanarak Bodrum'un düşme potasındaki Erzurum'la evinde oynayacağı maçta kayıp yaşamasını bekleyecek. Altay'ın da düşme potasından uzaklaşma adına rakibi gibi galibiyete ihtiyacı var. Aksi sonuçta rakiplerin alacağı skorlara göre Altay ve Manisa FK'nın hedeften uzaklaşma ihtimalleri maçın önemini daha da artırıyor.



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