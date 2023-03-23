Marco Paixao zorlu maça hazır

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralarla bağını koparma ve üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Altay'da Marco Paixao Manisa FK'ya bileniyor. Cumartesi günü oynanacak Ege derbisinde siyah-beyazlıların en büyük hücum kozu Paixao rakibini boş geçmiyor. Geride kalan süreçte rakip ağları 14 kez sarsmayı başaran ve gol krallığı yarışı veren Portekizli golcü, Manisa temsilcisinin de belalısı oldu.



İKİ MAÇTA 3 GOL ATTI

Altay'ın 38 yaşındaki deneyimli forveti, Manisa Futbol Kulübü ile oynanan son iki maçta da rakip ağları sarsmayı başarırken bu süreçte 3 gol kaydetti. Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Manisa ekibinin ağlarına 2 gol bırakan Paixao, sezonun ilk yarısında ise takımına eşitliği getiren skoru kaydetmeyi başarmıştı. Portekizli yıldız futbolcuya hafta sonunda oynanacak derbi mücadelesinde de büyük iş düşecek.



BERKE ÖZBAY

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