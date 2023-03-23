  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Marco Paixao zorlu maça hazır

Marco Paixao zorlu maça hazır

23.3.2023

Marco Paixao zorlu maça hazır
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralarla bağını koparma ve üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Altay'da Marco Paixao Manisa FK'ya bileniyor. Cumartesi günü oynanacak Ege derbisinde siyah-beyazlıların en büyük hücum kozu Paixao rakibini boş geçmiyor. Geride kalan süreçte rakip ağları 14 kez sarsmayı başaran ve gol krallığı yarışı veren Portekizli golcü, Manisa temsilcisinin de belalısı oldu.

İKİ MAÇTA 3 GOL ATTI
Altay'ın 38 yaşındaki deneyimli forveti, Manisa Futbol Kulübü ile oynanan son iki maçta da rakip ağları sarsmayı başarırken bu süreçte 3 gol kaydetti. Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Manisa ekibinin ağlarına 2 gol bırakan Paixao, sezonun ilk yarısında ise takımına eşitliği getiren skoru kaydetmeyi başarmıştı. Portekizli yıldız futbolcuya hafta sonunda oynanacak derbi mücadelesinde de büyük iş düşecek.

BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA