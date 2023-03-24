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Haberler Altay Eren kalede güven verdi

Eren kalede güven verdi

24.3.2023

Eren kalede güven verdi
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay'da kaleci Ozan'ın sakatlığında genç kaleci Eren Karataş performansıyla göz doldurdu. Adanaspor maçından sonra sakatlanan Ozan'ın ardından son üç maçta kaleyi devralan genç file bekçisi teknik heyet ve taraftarlara güven verdi. İzmir ekibi bu süreçte deprem nedeniyle ligden çekilme kararı alan ve hükmen kazandığı Yeni Malatyaspor maçı haricinde 2 yenilgi, 1 galibiyet alarak iyi bir performans gösteremese de Eren kritik kurtarışlarıyla alkış aldı.

DERBİYE BİLENİYOR
Altay alt yapısında yetişen ve geçen sezonu 3. Lig ekibi Bergama Belediyespor'da geçiren 21 yaşındaki eldiven, sezon başında siyah-beyazlı kulübe geri dönmüştü. Bu sezon ligde ve kupada 5 karşılaşmada boy gösteren Eren, yarınki Manisa FK derbisinde takımının başarısı için ter dökecek.

BERKE ÖZBAY
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