Derbi ateşi

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altay ile Manisa FK bugün İzmir'de Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alpaslan Şen görev yapacak. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekonomik sıkıntıdaki İzmir temsilcisi ile Play- Off kovalayan Manisa ekibi arasındaki mücadele büyük ölçüde ligdeki kaderlerini belirleyecek. Lige depremler nedeniyle verilen aradan önce İzmir'de konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 yenilen Altay, lig başladıktan sonra çıktığı 3 maçı da deplasmanda oynadı. Son 10 maçta sadece 7 puan alıp, 23 puanlık bir kayıp yaşayan İzmir ekibi, Eyüp galibiyetinin ardından Rize'ye yenilerek kümede kalma yarışında yara almıştı. Siyah-beyazlı ekibin cezası nedeniyle Altaylı taraftarlar müsabakayı takip edemeyecek. Altay, küme düşme hattındaki 17'şer puanlı Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin 8 puan önünde 13. sırada yer alıyor. Konuk Manisa Futbol Kulübü ise 5 haftalık yenilmezliğini Eyüp karşısında sona erdirirken, 7. sıradaki Bodrum'un 3 puanlık kaybıyla Play-Off potasına girme şansını kaçırdı.



KADERİNİ BELİRLEYECEK

Ege ekibi ile arasında sadece 2 puan bulunan 39 puana sahip Manisa temsilcisi, kritik Altay maçını kazanarak Bodrum'un evinde oynayacağı maçta kayıp yaşamasını bekleyecek. Siyah-beyazlı ekipte cezalı Muhammed Naderi ile 19 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda bulunan Efe Sarıkaya oynamayacak. Altay'da sakatlığı bulunan kaleci Ozan Özenç'in de tedavisi sürüyor. Manisa'da ise sakatlığı geçen Nizamettin'in oynaması beklenmiyor.

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