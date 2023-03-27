Altay ağır yaralı

Spor Toto 1. Lig'de yüzü bir türlü gülmeyen Altay, evinde Manisa FK'ya mağlup olarak ateş hattına iyice yaklaştı. Oynadığı son 3 maçında Bodrumspor, Eyüpspor ve Çaykur Rize gibi zorlu deplasman serüveninden 3 puan çıkarabilen Altay, uzun süre sonra döndüğü evinde Manisa ekibine yenilerek irtifa kaybını sürdürdü. Altay, bu sonuçla 24 puanda kalırken, Adana ve Yeni Malatya'nın ligden çekilmesi sonrası iki takımın ilk lige gideceği ligde düşme barajındaki G.Birliği ile arasında sadece 6 puan kaldı. Bu sezon evinde oynadığı 13 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 3 beraberlikle toplam 24 puan kaybeden İzmir temsilcisi paraşütsüz düşüşün önüne br türlü geçmeyi başaramadı.



İZMİR'DE SON ÜÇ MAÇI KAYIP

İzmir ekibi hükmen 3-0 galip geldiği Yeni Malatyaspor müsabakası dışında evinde oynadığı son 3 maçı da kaybetti. Siyah-beyazlılar, içerdeki son üç maçta Pendik, Adana ve Manisa FK'ya yenildi.



DEFANSTA STOPER ERIC KORKUTTU

Manisa FK yenilgisiyle yara alan Altay'da savunmanın etkili isimlerinden Eric Björkander'in sakatlığı korkuttu. Zorlu mücadelenin 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İsveçli 26 yaşındaki futbolcunun durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. Geçen sezon başında Süper Lig kadrosuna dahil olan Eric, bu sezon da takımda kalmış ve 25 maçın tamamında on birde görev yapmıştı.

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