Spor Toto 1. Lig'de Ege derbisinde Manisa FK'ya yenilerek bir darbe daha alan Altay revire döndü. Dar bir kadroyla mücadele eden İzmir temsilcisinde Manisa FK maçında sakatlanarak 30. dakikada oyundan çıkan Eric Björkander'in perşembe günü oynanacak Erzurumspor FK maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Öte yandan yine aynı karşılaşma sonrasında darbeye bağlı sakatlık yaşayan Zeki Yıldırım ve Arda Gezer'in durumlarının da maç günü belli olacağı belirtildi. Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan'ın da sakatlığının sürdüğü ve kritik mücadelede forma giyemeyeceği öğrenilirken, milli takımdaki Efe Sarıkaya'nın da görev yapamayacağı bildirildi. Kart cezasını tamamlayan Naderi ise Erzurum ekibine karşı forma giyebilecek.



TOLGA'NIN DURUMU SEVİNDİRDİ

Kritik virajlar dönerken sakatlıklarla boğuşan İzmir ekibine tek iyi haber ise Manisa ekibi karşısında sahayı sedyeyle terk eden Tolga Ünlü'den geldi. İzmir temsilcisinin tecrübeli futbolcusunun sakatlığının ciddi olmadığı, Erzurum'a karşı oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.



BERKE ÖZBAY

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