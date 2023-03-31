Altay yüksek atladı

Spor Toto Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, deplasmanda direkt rakiplerinden Erzurumspor FK'yı yenerek kendine geldi, avantajı kaptı: 2-4. 4. dakikada Tolga'nın ortasında Paixao topu kafayla indirdi, İbrahim'in vuruşunu kaleci Göktuğ kornere çeldi. 5'te Altay'ın kullandığı korner atışında yaşanan karambolde top arka direğe sekti. Bu bölgede topu önünde bulan Naderi takımını öne geçirdi: 0-1. 7'de Murat'ın ceza sahası dışından gönderdiği orta şut karışımı top, üst direkte patladı. 8'de Celal'in ara pasında topla buluşan Rosheuvel çapraz pozisyonda skora denge getirdi: 1-1.10'da Celal'in pasında topla buluşan Eren ağları havalandırdı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 12'de Tolga'nın son çizgiye inip açtığı ortada Eren topu ağlara gönderdi. Fakat, Tolga'nın topu çizgi dışından çevirdiği ortala çıkınca gol iptal edildi. 47'de Tolga'nın ortasında Paixao arka direkte topu kafayla ağlara yolladı: 1-2. 49'da Salih topa elle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. 51'de Eren Tozlu atışı gole çevirdi: 2-2. 75'te Paixao ceza sahası içinde yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem, Eren Tozlu'ya da ikinci sarıdan kırmızı kart çıkardı. 78'de topun başına geçen Paixao ağları havalandırdı: 2-3. 88'de defansın arkasına sarkan Paixao şutunu çekti, Mustafa Akbaş kendi kalesine attığı golle skoru belirledi: 2-4.Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Erzurumspor FK'ya konuk oldukları mücadelede oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 4 değişiklik yaptı. Manisa FK maçındaki 11'den farklı olarak sakatlığı nedeniyle oynayamayan Björkander yerine Naderi, Özgür yerine Sefa, Ceyhun yerine Murat, Arda yerine ise Deniz'i tercih etti. Siyah-beyazlı İzmir ekibinde sakatlıkları süren Eric Björkander ile Ozan Evrim Özenç zorlu maçta görev alamadı. Cezası sona eren Naderi ile Manisa FK maçında sakatlanarak korkutan Tolga Ünlü ise ilk 11'de maça başladı.SON 2 müsabakasında mağlup olan ve alt sıralara yaklaşan İzmir temsilcisi, Erzurumspor FK karşısında aldığı galibiyetle bu seriyi bozarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra sırasıyla Çaykur Rizespor ve Manisa FK'ya teslim olan siyahbeyazlılar, Erzurum'u geçerek rahat bir nefes aldı.Altay'ın Portekizli futbolcusu Marco Paixao kritik gollerine Erzurumspor önünde de devam etti. Sezon başından attığı 14 golle takımının kümede kalma savaşında kahramanı olan yıldız oyuncu, Erzurumspor ağlarını da biri penaltıdan olmak üzere 2 kez sarstı ve ligdeki gol sayısını da 16'ya çıkardı. En son Eyüp maçında ağları sarsan Paixao, 2 maçlık sessizliğini de bozmuş oldu.Erzurumspor ile Altay arasında oynanan kritik müsabakanın sonuna 10 dakika uzatma verilirken, hakem Burak Olcar 97:45'te maçı bitirdi. Daha sonra oyunculardan gelen uyarıyla hata yaptığını fark eden Olcar, Burak Olcar, özür dileyip, maçı tekrar başlattı.