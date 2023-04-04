Harikasın Altay

Spor Toto 1. Lig'de 30'uncu haftanın kapanış maçında Altay evinde Sakaryaspor'u yenerek düşme hattından uzaklaştı. 11'inci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Roshi'nin vuruşu savunmadan döndü. 23'üncü dakikada Altay atağında kalecinin uzaklaştıramadığı topta Deniz araya girdi. İçeriye verilen pasta Paixao'nun şutunda Donkor topa eliyle dokundu. Hakem penaltı noktasını gösterirken, Donkor'u da kırmızı kartla dışarıya yolladı. VAR odasından gelen onayın ardından Paixao penaltıyı gole çevirdi: 1-0. Golden sonra kontra ataklarla tehlike yaratmaya çalışan konuk ekip, 30'uncu dakikada Burak'ın arka direğe ortasına Oğuz'un gelişine vuruşunda skora dengeyi getirdi: 1-1. 42'nci dakikada ceza sahası önünde yapılan duvar pasında Paixao düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.İkinci yarıya ev sahibi ekip golle başladı. Sağ kanattan içeriye çevrilen top, savunmanın uzaklaştırması sonucu ceza sahasının önünde Zeki'ye geldi. Zeki'nin gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. 58'inci dakikada savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao, topu kalecinin üstünden ağlara göndermek istedi. Ancak top yandan auta gitti. 64'te ceza sahasına doldurulan topu Paixao sol çaprazda Ceyhun'un önüne indirdi. Bu futbolcunun sert vuruşu ağlarla buluştu: 3-1. 72'de Sakaryaspor atağında sağ taraftan yapılan ortada uzaklaştırılan topa Nalepa gelişine vurdu ancak kaleci Eren gole izin vermedi. 80'de yine Nalepa ceza sahası yayında sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Eren'in parmaklarıyla dokunduğu top üst direkten geri döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrıldı.Siyah-beyazlı taraftarlar Sakaryaspor karşılaşmasında takımlarının yanında yer alamadı. Göztepe maçında çıkan olaylar nedeniyle 6 maçlık seyircisiz oynama cezası alan Altay, Sakarya karşısında yine taraftarından yoksun olarak oynadı.Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Erzurumspor FK ile deplasmanda oynanan ve galip gelinen son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda değişiklik yapmadı. Üzümcü, Erzurum maçındaki iskelet kadroyu korudu ve Sakaryaspor maçına da aynı 11 ile çıktı.