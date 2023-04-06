Büyük Altay başaracak

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda aldığı flaş sonuçlarla alt sıralarla puan farkını 10'a yükselten ve rahat bir nefes alan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü önemli açıklamalar yaptı. Kariyeri açısından çok zorlu bir dönemde takımın başına geçtiğini belirten Üzümcü, "Geride kalan süreçte aldığım sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğim için çok mutluyum. Kendimi hiç düşünmeden takımın başına geçtim. Bodrumspor, Eyüp, Manisa FK, Çaykur Rizespor gibi çok zorlu bir fikstürde adeta ateşe atladım ama bu süreçten yanmadan çıkmayı başardık, başaracağız" dedi. Sezon başında sportif direktör olarak görev yaptığı takıma transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadıklarını belirten genç çalıştırıcı geleceği de planladıklarını belirtti.



GELECEĞİ DE PLANLIYOR

Tuna Üzümcü, "Ligde kalmayı bir an önce garantileyerek kadromuzdaki genç isimlere de şans vermek ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. "Sezon başından bu yana takımın tüm yükünü 8-9 oyuncunun sırtına bindirmek durumunda kaldık" diyen genç çalıştırıcı, "Zaman içinde altyapıdan A takımımıza katılan isimlerle bu yükü yaydık, ancak bunu tüm takıma yaymak hedefindeyiz" diye konuştu.



BANDIRMA'YA BİLENİYORLAR

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, deplasmanda aldıkları puanların yanında iç sahada alınan Sakaryaspor galibiyetinin de çok önemli olduğunu ifade ederken, "Matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyene kadar aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor. Bu hafta da Bandırmaspor karşısında puan ya da puanlar alarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



MARCO PAİXAO DALYA PEŞİNDE

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao dalya yapmaya hazırlanıyor. Son 5 sezondur Altay forması giyen Portekizli resmi maçlarda toplam 99 gol attı. Bir gol daha üretmesi halinde 100'ler kulübüne girecek Paixao, daha önce 3 kez üst üste gol kralı olarak da tarihe geçmişti. Paixao 27 maçta 17 gol atıp Sakaryasporlu Kasongo ile birlikte krallıkta da ilk sırayı aldı. Altay Kulübü ise resmi sosyal medya hesaplarından Paixao'nun krallık tacı giymiş ve tahta oturmuş fotoğrafını paylaştı.



BERKE ÖZBAY

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