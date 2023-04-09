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Haberler Altay Son Dakika... Bandırma deplasmanında Altay puan alamadı

Son Dakika... Bandırma deplasmanında Altay puan alamadı

Son Dakika... Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında İzmir ekibi Altay deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor ile mücadele etti. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik sonuçla mağlup ayrıldı. 2 takımdan da birer oyuncu kırmızı kart gördü.

09.04.2023, 18:10 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023, 18:55

Son Dakika... Bandırma deplasmanında Altay puan alamadı
Son Dakika... Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altay deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Mahmut'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Atabey meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
45+4. dakikada Deniz'in ceza sahası dışından sert bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sokou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
78. dakikada Sokou'nun ceza sahası içine girip kaleci Eren ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
82. dakika Sefa Özdemir ceza sahası içinde Levent Ayçiçek'i düşürdü ve Bandırmaspor penaltı kazandı. Hakem Feridun Daldaş VAR'a gitti ve penaltı iptal edildi.
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