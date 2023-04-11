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Haberler Altay Altay’dan acı fren

Altay’dan acı fren

Ligde son 2 maçı kazanan İzmir ekibinin çıkışı Bandırma önünde son buldu, rahat nefes alamadı.

11.4.2023

Gazete

Altay’dan acı fren
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay'ın 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Erzurumspor FK ve Sakaryaspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda önemli adımlar atan siyah-beyazlılar, Bandırmaspor deplasmanında mağlup olarak seriyi sonlandırdı. 31 puanla 13. sıraya çakılan İzmir ekibi, ligden çekilen Malatya'yı hükmen 3 puanla geçen düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 7 puan önünde yer aldı.

CAMİAYA EREN ŞOKU
Bu arada takımın en formda oyuncularından olan Eren'in kırmızı kart görmesi ise can sıktı. Genç futbolcu, cezalı Salih'le birlikte perşembe günü Alsancak Stadı'nda oynanacak Altınordu derbisinde forma giyemeyecek.
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