Büyük Altay’da kart alarmı

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor karşısında fren yapan Altay'da eksikler can sıkarken, kart alarmı çalıyor. Yarın sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan İzmir temsilcisinde takımın 2 as oyuncusu Salih ve Eren kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde iki futbolcunun kritik derbide forma giyemeyecek olması teknik heyetin tadını kaçırırken, siyah-beyazlıların kart alarmı kalan haftalarda da zorluk çıkarabilir. Altay'da Paixao, Tolga, İbrahim, Ceyhun ve Murat Uluç derbiye 3'er sarı kartla ceza sınırında çıkacakken, tedavisi süren Björkander ile birlikte 6 isim İzmir derbisinde kart görmeleri halinde kritik Gençlerbirliği mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

ERIC BJÖRKANDER BELİRSİZ

Uzun süredir formasından uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren kaleci Ozan ise tedavisi sürdüğü için Altınordu maçında forma giyemeyecek. Manisa FK maçında yaşadığı sakatlığın ardından iki haftadır yeşil-sahalardan uzak kalan ve çalışmalara başlayan Björkander'in durumu maç günü belli olacak.

DENİZ KADAH KENDİNİ HATIRLATTI

Altay 3. sezonunu geçiren ve uzun bir süre sakatlıkla boğuştuktan sonra teknik direktör Tuna Üzümcü ile formasına kavuşan Deniz Kadah kendisini hatırlattı. Türkiye kariyerinde gol atamadığı ilk sezonu geçiren tecrübeli forvet, ilk 11'de başladığı Bandırmaspor müsabakasında rakip ağları sarsarak bu sezonu da boş geçmedi. En son 6 Şubat 2022'de Göztepe ağlarını sarsan Deniz, tam 428 gün sonra gol sevinci yaşayarak olumlu sinyaller verdi.

BERKE ÖZBAY