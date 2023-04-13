İzmir derbisinde Altınordu uzatmalarda güldü

Spor Toto 1. Lig'in İzmir temsilcileri Altay ile Altınordu, 32. hafta kapanış maçında karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı Altınordu 2-1 kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Tolga'nın kullandığı serbest vuruşta İbrahim Öztürk'ün kafa şutu direkten oyun alanına döndü.

20. dakikada Emircan'ın ceza yayının sağından yaptığı ortaya gelişine vuran Hüsamettin'in şutu az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada Kürşad'ın uzun pasında rakip ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun şutu kaleciden döndü. Dönen topa gelişine vuran Metehan Mimaroğlu'nun şutu bu kez yan ağlarda kaldı.

46. dakikada Hüsamettin'in pasında topu önünde bulan Emircan'ın sağdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

54. dakikada Paixao'nun sağdan ortasında arka direkte Naderi kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

84. dakikada Emirhan'ın soldan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ali Özgün'ün sert şutu üst direkten döndü.

90+8. dakikada Emirhan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün'ün şutunu defans çizgiden çıkardı. Dönen topa vuran Ahmet Dereli'nin şutunu defans yine kale çizgisinden çıkardı. Topu önünde bulan Ali Özgün, bu kez topu ağlara yolladı. 1-2