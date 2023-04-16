Büyük Altay dert küpü

SPOR Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'ya kaybeden ve alt sıralarla bağını koparamayan Altay'da dert bitmiyor. İzmir temsilcisinin yarın oynayacağı kritik Gençlerbirliği maçında da eksik oyuncular can sıkıyor. Siyah-beyazlılarda Altınordu maçında kırmızı kart cezası nedeniyle Eren, sarı kart cezası nedeniyle Salih, sakatlığı sebebiyle ise kaleci Ozan forma giyememişti. Buna karşılık Björkander'in sakatlığını atlatması ve kart cezasını tamamlayan Salih'in Başkent ekibi karşısında kadroda yer alacak olması teknik heyeti sevindirirken, siyah-beyazlılar Ankara'da yine sahaya eksiklerle çıkacak. Eren'in cezası devam ederken Büyük Altay bu kez de derbide kırmızı kart gören Zeki Yıldırım ve sakatlanan Sefa'dan yoksun sahaya çıkacak.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

İzmir ekibinde teknik direktör Tuna Üzümcü'nün, Başkent ekibi karşısında Eren'in yerine Salih'i, Sefa'nın yerine Björkander'i, Zeki'nin yerine ise Arda'yı ilk 11'e monte etmesi bekleniyor.

BERKE ÖZBAY