Altay zorlu virajda

Spor Toto 1. Lig'de son olarak evindeki derbide Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Altay bugün kritik Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan arayacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Yasin Kol düdük çalacak. Maç öncesi Altay'ın 3, Başkent ekibinin 27 puanı bulunuyor. Gençlerbirliği'ni mağlup ettiği takdirde rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkartarak rahat bir nefes alacak Altay, mağlubiyet durumunda ise tehlike bölgesine inecek. İzmir ekibinin, kalan 5 haftanın birini bay olarak geçecek olması zorlu maçın önemini daha da artırıyor. Siyahbeyazlılarda tedavisi süren kaleci Ozan ve kırmızı kart gören Zeki forma giyemeyecek, Altınordu maçında sakatlanan Sefa'nın durumu maç saatinde belli olacak. Cezaları sona eren Salih ile Eren ise takımdaki yerlerini alabilecek.

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