Altay puanı kaptı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay, deplasmanda direkt rakiplerinden Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalarak altın değerinde bir puan aldı: 0-0. 25. dakikada sol kanatta topla buluşan Rhasalla, ceza sahasına girer girmez yaptığı şutunda kaleyi bulamadı. 31'de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Altay'lı Paixao, sağ ayağının üstüyle vurduğu şutu üstten dışarı çıktı. 40'ta Erkan Eyibil'in savunmadan driplingle getirdiği topta pasını Mete Demir'e verdi. Mete demir, sağ çaprazdan sol ayağıyla vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

44'te Onur Efe'nin sağ kanattan açtığı ortada savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Paixao, dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Philipp'te kaldı. 52'de ceza sahası yayının önünde topla buluşan Mete Demir, önündeki rakibini ekarte ettikten sonra uygun durumda vurduğu şutu yandan dışarı çıktı. 89'da Himmet Ertürk'ün sağ kanattan yaptığı ortada, topu göğsüyle kontrol eden Doukara'nın yerden vuruşunu Altay savunması son anda çizgiden çıkarttı. Maç 0-0 sona erdi.