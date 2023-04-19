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Haberler Altay Altay’ın ikili averaj avantajı

Altay’ın ikili averaj avantajı

İzmir ekibinin Altınordu, Erzurum ve G.Birliği’ne karşı üstünlüğü var.

19.4.2023

Gazete

Altay’ın ikili averaj avantajı
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay'ın ikili averaj avantajı elini güçlendiriyor. Ligin boyu kısalırken ince hesaplara da başlayan siyah-beyazlıların, kendisi gibi lige tutunmaya çalışan rakiplerine karşı ikili averajdaki üstünlüğü elini rahatlatıyor. Bitime 5 hafta kala siyahbeyazlılar, ligin olası puan eşitliğinde bitmesi halinde Altınordu, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği'ne karşı ikili averajda avantajı elinde bulunduran taraf konumunda bulunuyor. Altay, sezonun ilk yarısında karşılaştığı Altınordu'yu 2-0, Gençlerbirliği'ni ise 1-0'lık skorlarla geçerken, Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalmıştı. İkinci yarıda oynanan maçlarda da rakiplerine kolay geçit vermeyen İzmir ekibi, Erzurumspor FK'yı 4-2 yenerken, Altınordu'ya 2-1 kaybetti, Gençlerbirliği ile de 0-0 berabere kalarak önemli bir avantajı cebine koydu.

BERKE ÖZBAY
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