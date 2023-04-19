Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay'ın ikili averaj avantajı elini güçlendiriyor. Ligin boyu kısalırken ince hesaplara da başlayan siyah-beyazlıların, kendisi gibi lige tutunmaya çalışan rakiplerine karşı ikili averajdaki üstünlüğü elini rahatlatıyor. Bitime 5 hafta kala siyahbeyazlılar, ligin olası puan eşitliğinde bitmesi halinde Altınordu, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği'ne karşı ikili averajda avantajı elinde bulunduran taraf konumunda bulunuyor. Altay, sezonun ilk yarısında karşılaştığı Altınordu'yu 2-0, Gençlerbirliği'ni ise 1-0'lık skorlarla geçerken, Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalmıştı. İkinci yarıda oynanan maçlarda da rakiplerine kolay geçit vermeyen İzmir ekibi, Erzurumspor FK'yı 4-2 yenerken, Altınordu'ya 2-1 kaybetti, Gençlerbirliği ile de 0-0 berabere kalarak önemli bir avantajı cebine koydu.



BERKE ÖZBAY

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