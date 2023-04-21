Derbide gözler golcüde

Spor Toto 1. Lig'de Altay ile Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisine sahne olacak 34. haftada her iki takım da planlarını yaparken, zorlu mücadelenin şifresini golcüler çözecek. Ev sahibi siyah-beyazlıların en büyük kozu attığı 17 gol ile gol krallığı yarışında zirveyi Sakaryaspor'dan Kasongo ile paylaşan Portekizli golcüsü Paixao, sarı-kırmızılıların kozu ise son haftaların yıldızı Mamah olacak. Altay'da hücumda Paixao'ya ek olarak savunmada görev yapan ve 3'er gol kaydeden Salih ile İbrahim takımın savunma yanında hücumdaki kozları olacak. Göztepe'de ise Nijeryalı golcünün yanında sakatlığını atlatan ve 8 golü bulunan Yasin'in de bu maçta görev alması bekleniyor. PAİXAO'DAN 28, MAMAH'TAN 15 PUANBu sezon verdiği skor katkısıyla takımını hücumda sırtlayan 38 yaşındaki Paixao, ligde mücadele eden 12 ekibe karşı ağları sarsmayı başarırken, siyah-beyazlıların topladığı 32 puanın 28'ine attığı gollerle direkt katkı verdi. Göz-Göz'ün rakibin kilidini açmak için en büyük anahtarı olan Mamah ise forma giydiği 25 maçta 5 gol, 3 asistlik performansıyla alkış topladı. Skor katkısının büyük çoğunluğunu son 5 maçta veren 24 yaşındaki forvet, bu süreçte ağları 3 kez sarstı, 1 golün de pasını verdi ve takımına 15 puan kazandırdı.İzmir temsilcisinin deneyimli forveti Paixao derbide takımına 3 puan kazandırmanın yanı sıra "100'ler Kulübü"ne girmek için de gol arayacak. Siyah-beyazlı kulüpte 5. sezonunu geçiren Portekizli yıldız, 2018-2019'da 29, 2019-2020'de 23, 2020- 2021'de 25 gol kaydederken, geçen sezon Süper Lig'de ise rakip ağları 5 kez sarstı. 38 yaşındaki Paixao bu sezon ise geride kalan 32 mücadelede 17 kez gol sevinci yaşarken, fileleri bir kez daha havalandırması halinde 100. golüne imza atmış olacak ve bir kez daha tarihe geçecek.