1. Lig’de derbi ateşi

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta hem İzmir hem de Ege derbisine sahne olacak. İzmir'in iki köklü ekibi Altay ve Göztepe'nin Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Ev sahibi Altay'da cezalı Zeki ile sakatlıkları bulunan kaleci Ozan ve Sefa forma giyemeyecek, Kutay ile Murat Berkan'ın durumları ise maç saati netlik kazanacak.Üst üste 6 maçını kazanıp Play-Off hattına adını yazdıran konuk Göztepe'de ise tedavisi devam eden stoper Emir'in durumu maç saatinde netleşecek. Göztepe taraftarı, İl Güvenlik Kurulu kararı gereği statta yerini alamayacak. Altaylı futbolseverler ise 6 maçlık cezanın ardından takımlarını tribünden destekleyecek. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Taraftarımıza kavuşuyoruz. Binlerce futbolseverin desteği ile galibiyet bekliyoruz" dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise, "Son maçlarda gücümüzü gösterdik ve Play-Off'a adımızı yazdırdık. Altay maçı da çok önemli. Oyuncularıma güvenim tam. Göztepe'ye yakışır bir oyun sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.Bugün Ege derbisinde ise Play-Off iddiasını güçlendiren Bodrumspor evinde, küme düşmemesi mucizelere kalan Denizlispor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda 13.30'da başlayacak maçı Erdem Metoğlu yönetecek. Bodrum'da kart cezalısı Kenan ve sakatlığı bulunan Orgill görev yapamayacak. Denizlispor ise sahaya gençlerden kurulu kadroyla çıkacak. Horoz bu maçı kazanamadığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 1. Lig'e veda edecek. 17 puanlı yeşil-siyahlılar kazansa dahi Erzurum ve Altay'ın maçlarından puansız ayrılmasını bekleyecek.