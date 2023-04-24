Önce Altay sonra Göztepe

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off ve tehlike bölgesini yakından ilgilendiren İzmir derbisinde, Altay ve Göztepe yenişemedi: 1-1. Maça ev sahibi Altay atak başladı. Mücadelenin 6. dakikasında Göztepe ceza alanı çizgisinde Atınç'tan seken topu Eren sol çaprazdan dar açıya rağmen kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 15'te Traore'nin kafayla indirdiği topa sol çaprazdan Kvasina vurdu. Kaleci Eren topa sahip oldu. 45+1'de Altay atağında Paixao'nun pasında boş pozisyonda sağdan topla ceza alanına giren Deniz kaleci Arda'yı geçemedi. İlk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. 60'ta Palmer'ın sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 73'te Altay atağında Göztepe ceza alanı içinde Eren topu ortaladıktan sonra, kaleci Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.76'da Paixao atışı gole çevirerek Altay'ı 1-0 öne geçirdi. 90+2'de sağdan açılan ortada Atınç'ın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri geldi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 90+3'te İsmail'in sağdan kullandığı korner atışında Atınç uzak kale direğinde kafayla topu filelere yollayarak skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.Sezonun ilk yarısında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe derbisinin ardından 6 maç seyircisiz oynama cezası alan Altay, yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla evinde buluşmanın sevincini yaşadı. Derbide çıkan olaylar nedeniyle başlayan 147 günlük hasret yine bir derbi maçta sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerin büyük bir çoğunluğunu doldurdu. Başlama düdüğünden önce stadı dolduran siyahbeyazlılar, karşılaşma boyunca marşlar ve bestelerle takımı motive etmek için elinden geleni yaptı.