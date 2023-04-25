Altay kaçana yanıyor

Spor Toto 1. Lig'de son haftalara girilirken alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Altay, iç sahada oynadığı son iki derbi maçında uzatma dakikalarında yediği gollerle puan kayıpları yaşadı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda önceki hafta çıktığı karşılaşmada 90+8. dakikada yediği golle Altınordu'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında da aynı durumu yaşadı. Takipçisi Gençlerbirliği'nin puan kaybettiği haftada yenilmese de 5 puanlık farkı daha da açma fırsatını tepen Altay'da Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Göztepe ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma adına çok önemli 1 puan aldıklarını dile getirdi.

EKSİKLERLE BAŞI DERTTE

Altay, kritik haftalarda birçok fire de verdi. İzmir ekibinde Ceyhun ve Efe gördükleri sarı kartlar nedeniyle Boluspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Sefa ve Murat Berkan'ın tedavilerinin sürdüğü İzmir ekibinde sakatlık yaşayan Björkander ve Naderi'nin durumları hafta içinde netlik kazanacak.

PAİXAO DALYA YAPTI ZİRVEYE KURULDU

Altay'ın 38 yaşındaki usta golcüsü Marco Paixao, Göztepe'ye penaltıdan attığı golle birlikte siyah-beyazlı forma altındaki toplam gol sayısını 100'e çıkardı. 2018-19 sezonundan bu yana İzmir ekibinde görev yapan Portekizli santrfor, 3 kez gol kralı olduğu 1. Lig'de bu sezon 18 gole ulaşarak yine zirveye yerleşti. Altay tarihinde Mustafa Denizli'den sonra 100 gole ulaşan ikinci futbolcu olan Paixao, 1'inci Lig'de 94, Süper Lig'de 2, kupada ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

BERKE ÖZBAY