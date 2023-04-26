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Haberler Altay Büyük Altay’da kaptan kulübede

Büyük Altay’da kaptan kulübede

Siyah-beyazlıların deneyimli ismi İbrahim Öztürk son iki karşılaşmada yedek soyundu

26.4.2023

Gazete

Büyük Altay’da kaptan kulübede
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesini sürdüren Altay'da 42 yaşına merdiven dayamasına rağmen sezonun büyük bölümünde ilk 11'de forma giyen stoper İbrahim Öztürk, son 2 maçta kızağa çekildi. Son olarak Altınordu derbisinde 11'de görev yapan kaptan İbrahim, daha sonraki Gençlerbirliği (D) ve Göztepe müsabakalarında yedek soyundu. Teknik direktör Tuna Üzümcü, Gençlerbirliği deplasmanında deneyimli ismi 67. dakikada oyuna alırken, Göztepe derbisinde ise 81'de sahaya sürdü. Bu karşılaşmalarda İbrahim'in yerine savunmada Kutay şans buldu. Stoper Sefa'nın tedavisinin sürdüğü İzmir ekibinde İsveçli stoper Björkander'in de sakatlanmasıyla keyifler kaçtı. İki futbolcunun Boluspor deplasmanına yetişmemesi halinde İbrahim Öztürk'ün yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.
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