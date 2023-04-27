Büyük Altay teselli buldu

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmanın mücadelesini veren Altay, sakat futbolcularının tekrar yeşil zemine dönmesiyle teselli buldu. Pazar günü oynanan derbide Göztepe ile berabere kalan İzmir temsilcisi, takipçileri Altınordu ve Gençlerbirliği'nin puan kaybettiği haftada puan farkını açma fırsatını tepmesiyle üzüntü yaşarken, Björkander ve Naderi'nin de sakatlanarak oyundan çıkmasıyla moral bozmuştu.

İzmir temsilcisinde Altınordu maçında sakatlanan Sefa'nın takımla çalışmalara başladığı, son oynanan Göztepe mücadelesinde oyundan çıkmak zorunda kalan Björkander ve Naderi'nin ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladığı öğrenildi. Altay'da kart cezası biten Zeki'nin de pazartesi günü Bolu karşısında forma giyebilecek olması teknik heyeti rahatlattı.

MURAT BERKAN İLE 3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

ALTAY'DA orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Futbola başladığı siyah-beyazlı kulüpte 2018 yılında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu, attığı yeni imzayla 2026 yılına kadar yuvada kalacak. Bu sezon ilk yarıda U-19 takımında görev alan Murat Berkan, yönetimin sezon içinde Arda ve Sefa'dan sonra kontrat yenilediği üçüncü isim oldu.

BERKE ÖZBAY