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Haberler Altay Hırçın Altay

Hırçın Altay

İzmir ekibi gördüğü 71 sarı kartla en fazla kart gören takımlardan oldu

28.4.2023

Gazete

Hırçın Altay

Spor Toto 1. Lig'de üst basamaklara tırmanmanın hesaplarını yapan Altay, geride kalan süreçte ligin en hırçın takımlarının başında geldi. Siyah-beyazlılar geride kalan süreçte gördüğü 71 kartla Sakaryaspor (80) ve Bandırmaspor'un (74) ardından en çok sarı kart gören 3. ekip oldu. İzmir temsilcisi, ligin en fazla sarı kart gören ekiplerinden olurken, 34 haftada rakipleri karşısında sert bir görüntü verdi. Altay'da kadroda yer alan 19 isim ligde sarı kart gördü. En fazla sarı kart gören isimler 8'er kartla Salih ve Efe olurken, ardından 7 kartla Björkander ve 6'şar kartla Zeki ve Eren geldi. İzmir temsilcisinde Ozan Evrim, Naderi ve Yusuf Tekin 4'er, Murat Uluç, Paixao, Tolga ve İbrahim ise 3'er sarı kart gördü.

BERKE ÖZBAY

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