Büyük Altay’ın kozu Alsancak

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapan Altay, ligde sona yaklaşılırken düğümü evinde çözecek. Geride kalan 34 haftada hanesine 33 puan yazdıran ve 14. basamakta yer alan İzmir temsilcisi, son 3 maçın 2'sini taraftarı önünde oynayacak. Rakiplerinin alacağı sonuçları da yakından takip eden siyah-beyazlılar, yarın ilk yarıda İzmir'de ağırladığı ve 5-1 yenmeyi başardığı Boluspor'u yenerek iç sahada oynayacağı iki final mücadelesine odaklanacak. Oynadığı son 4 karşılaşmada 2 yenilgi, 2 de beraberlik alarak üst basamaklara tırmanma ve son haftaları rahat bir pozisyonda geçirme fırsatını tepen Altay, haftaya evinde küme düşen Denizlispor'la karşılaşacak. 2022-2023 sezonunun son haftasında ise Tuzlaspor'la yine Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kapışacak olan siyah-beyazlılar, iç saha avantajını kullanarak lige tutunmaya çalışacak.

BERKE ÖZBAY