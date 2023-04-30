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Haberler Altay Altay Bolu önünde

Altay Bolu önünde

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen İzmir ekibi, Boluspor’a konuk olacak.

30.4.2023

Gazete

Altay Bolu önünde
Spor Toto 1. Lig'de Altay, bugün deplasmanda Boluspor'la kozlarını paylaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede Ali Yılmaz düdük çalacak. Ligde Gençlerbirliği'nin dün Bodrumspor'u yenmesiyle düşme hattının 2 puan üstünde 33 puanla 14'üncü sırada olan İzmir temsilcisi, 48 puanı bulunan 11'inci basamaktaki rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

ÖZLEMİ BİTİRECEK
Altay'da sarı kart cezalısı Efe ve Ceyhun ile sakatlığı süren kaleci Ozan ve Murat Berkan forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Björkander ile Naderi'nin durumları maç saatinde netleşecek. Sezonun Son 4 maçından 2 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılan Altay, galibiyet özlemini sona erdirmenin peşinde.
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