Altay tek tek

Spor Toto Birinci Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay, deplasmanda Boluspor ile yenişemedi: 0-0. Siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı. 35. dakikada atak geliştiren Boluspor'da topla buluşan Furkan Demir'in çektiği şut auta gitti. 49'da atak geliştiren Altay'da Kutay Yokuşlu topla buluşurken, çektiği şutu az farkla auta çıktı. 78.dakikada Mohammad Naderi ile etkili gelen Altay'ın atağından sonuç çıkmadı.



YARARLANAMADILAR

65'te Onur kendi çabasıyla kaptığı topla çaprazdan içeri girip şutunu çekti, top savunmaya çarpıp kornere gitti. 80'de ceza sahası dışında Boluspor serbest vuruş kazandı. Tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazanan Boluspor'da Bregu'nun şutu defansa çarparak taca gitti. Topun çarptığı Tolga Ünlü ise sakatlanarak oyun dışına çıktı. 90+7'de korner atışı kazanan Boluspor'da ceza sahası içerisine yapılan ortayı kaleci müdahale ederek taca gönderdi.



ÜZÜMCÜ'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik direktörü Tuna Üzümcü, zorlu Boluspor maçında Göztepe müsabakasına göre kadroda iki değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı cezalı olan Ceyhun'un yerine cezası sona eren Zeki'yi ve yanına oturttuğu Paixao'nun yerine de Onur Efe'yi ilk 11'de oynattı. Öte yandan Altınordu maçında direkt kırmızı kart gören ve 2 karşılaşmada oynayamayan Zeki Yıldırım, Bolu müsabakasıyla birlikte formasına kavuştu.



ÜÇ EKSİK VARDI

Altay'da Boluspor müsabakasında üç önemli eksik vardı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden Ozan Evrim Özenç'in yanı sıra Göztepe maçında gördükleri sarı kartlar sonrası cezalı duruma düşen Ceyhun Gülselam ile Efe Sarıkaya Bolu önünde forma giymedi.

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