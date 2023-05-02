Altay’dan çarpıcı açıklama

Son haftalarda Spor Toto 1. Lig'de yaşanan hakem hatalarının ardından, Altay Spor Kulübü açıklamalarda bulundu. Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde: "Ligimizin sonuna geldiğimiz bu haftalarda yaşanılanlar hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Ligimizin son haftalarına girilen bu kritik süreçte üst lige çıkma mücadelesi, Play-Off ve ligde kalma mücadelesi veren kulüplerimizin ortaya koyduğu bütün emeklerin göz ardı edilmekte olduğunun farkındayız. Bir maçta işlenmiş olan büyük kusurlar yüzünden olası bir Play-Off sıralaması değişikliği ya da ligden düşen takımın değişmesi durumu oluşur ise mağdur olan kulüplerin sonuna kadar yanında olacağımızı bildirir adaletin tesis edilmesi için her türlü girişimde bulunacağımızı açıkça beyan ederiz."

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