Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından 2021'de açılan İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın yapım sürecine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, "Günaydın güzel İzmir. Çok emek verdik ama çok da güzel oldu. Projelendirilmesinden ilk kazmanın vuruluşuna, son taraftar koltuğunun son vidasının sıkıldığı anlarda hep buradaydık ama değdi. İzmir'e yakıştı." ifadelerine yer verdi. Kasapoğlu, "Son halini görmek isterseniz video burada. Gençler! Gerisi sizde. Hayırlı olsun." diyerek stadın son haline ilişkin paylaşım yaptı.

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