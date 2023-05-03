‘Hatalı kararları anlayamıyorum’

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay'da, Altınordu maçında hakeme yönelik yapılan açıklamaların ardından teknik direktör Tuna Üzümcü de konuştu. Genç teknik adam sosyal medya paylaşımında, "Futbol oynarken de hakemlerin futbolcular ve teknik direktörler gibi hata yapabileceklerine inanıyordum ama VAR monitöründen pozisyonu defalarca izleyerek böylesine hatalı kararlar vermelerini anlayamıyorum. LÜTFEN !!! #Dahatemizfutbol" ifadelerini kullandı. Son üç haftadır maçlarını beraberlikle tamamlayan siyahbeyazlılar, rakiplerinin inişli çıkışlı performansına rağmen galibiyet alamayınca puan farkını açamadı. İzmir temsilcisi, kalan iki maçını da evinde oynayarak düğümü taraftarı önünde çözmek istiyor.

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