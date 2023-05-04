Altay’da rehavet yasak

Spor Toto 1. Lig'de son 3 haftaya girilirken iki maçı kalan ve 34 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 13. sırada yer alan Altay, gözünü pazar günü küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'u konuk edeceği karşılaşmaya çevirdi. Pek çok futbolcusuyla yollarını ayırıp son 2 müsabakada altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele eden yeşil-siyahlılar karşısında rehavete kapılmayacaklarını dile getiren teknik direktör Tuna Üzümcü, "Rakibin durumuyla ilgilenmiyoruz. Biz ihtiyacımız olan 3 puanı alacağız" dedi. "Sezonun en zor maçına çıkacağız" mesajı veren Altay'ın genç çalıştırıcısı, "Genç ve dirençli bir takımla karşılaşacağız.



"EN ZOR SINAVIMIZ"

Üç puana odaklanacağız. Ciddi bir şekilde mücadele edeceğiz. Galip gelip ligde kalma adına rahatlamak istiyoruz. Gençlerle oynamaları, küme düşmeleri bizi ilgilendirmiyor. İkili averaj avantajı bizde. Rakipler birbirleriyle karşılaşacak" diye konuştu.



DİŞ GEÇİREMEMİŞTİ

Altay, ligde oynayacağı son iki karşılaşmada ilk yarıda puan alamadığı rakiplere karşı ter dökecek. İzmir temsilcisi, önce ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olan Denizlispor ile kapışacak, ligin son maçında ise kendisi gibi lige tutunmaya çalışan ve bir üst basamağında konumlanan Tuzlaspor'u ağırlayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçlarda siyah-beyazlılar Denizli ekibine deplasmanda 2-1, İstanbul temsilcisine ise yine gurbette 4-2'lik skorlarla boyun eğmişti.

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