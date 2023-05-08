Altay bayramı

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Altay, bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. 7. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ceyhun'un yerden köşeye düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 55'te Tolga sağ kanattan ortasını yaparken, Deniz topu arka direğe aşırdı. Topun gelişine vuruşunu yapan Paixao kaleciyi geçmeyi başaramadı.

59'da Salih'in sağ kenardan açtığı ortayı yine Deniz Kadah kafasıyla arka direğe doğru aşırdı ve arka direkte Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 90+2. dakikada Paixao'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eren farkı 3'e çıkaran golü attı. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Önümüzdeki haftayı bay geçip son hafta Tuzlaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar bu maçı kaybetse bile Altınordu ile Erzurumspor birbiriyle oynayacağı için ligde kalmayı garantiledi.

BÜYÜK SEVİNÇ

Altay, dün hakem son düdüğü çaldıktan sonra takım olarak orta noktada kenetlendi ve diğer mücadelelerin sonuçlarını takip etti. İzmir temsilcisinin gergin bekleyişi, rakiplerinin puan kayıplarının kesinleşmesiyle birlikte yerini sevince bıraktı.

Altay'ın ligde kalmayı garantilemesiyle sevinci tribünlerle doyasıya yaşayan siyah-beyazlılarda başkan Ayhan Dündar üçlü çektirdi, büyük sevinç yaşanırken yeşil zemin adeta bayram yerine döndü.

PAİXAO'YA ÖDÜL VERİLDİ

SİYAH-BEYAZLILARIN deneyimli Portekizlisi Marco Paixao'ya kritik randevu öncesi başkan Ayhan Dündar tarafından plaket ve isminin yazılı olduğu 100 numaralı forma verildi. Göztepe karşısında attığı golle Altay forması altında 100. golünü kaydeden usta golcü, kulübü tarafından müsabaka öncesi onurlandırıldı.