Altay mucizesi

1. Lig'de 2022-23 sezonuna büyük sıkıntılarla başlayan ve sezon içinde üst üste darbeler yiyen Altay, 3-0'lık Denizlispor galibiyetiyle bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyerek derin bir, "Ohh" çekti. Ligde düşme hattının 4 puan üzerinde 13. sırada yer alan 37 puanlı İzmir ekibi bu haftayı bay geçirip, son maçında Tuzlaspor'u konuk edecek. Küme düşen son takım G.Birliği (34), Altınordu (34) ya da Erzurum (33) olacak.

YÖNETİM ZORLU GÖREVİ ÜSTLENDİ

Geçen sezon Süper Lig'den 400 milyon TL'ye yakın borçla düşen siyah-beyazlıların 28 Nisan 2022'deki ilk genel kurulu yaşanan olaylarla gündeme oturdu. Özgür Ekmekçioğlu'nun görevi bıraktığı ve yumrukların havada uçuştuğu kongreden sonra ağır borç yükü ve A takım kadrosunun dağılma noktasına gelmesi nedeniyle uzun süre camiadan yönetime talip olan bir grup çıkmadı. Altay'da 20 Mayıs 2022'de büyük bir belirsizlik içinde başlayan 2. kongrede sürpriz bir listeyle göreve talip olan ve seçilen Ayhan Dündar ateşten gömlek giydi.

TRANSFER TAHTASI KAPALIYDI

Altay'da yeni yönetim transfer yasağının sürmesi nedeniyle kadroya başka takımlardan takviye yapamadı. Siyah-beyazlılar, iç transferde sözleşmeleri sona eren 8 tecrübeli futbolcuyu uzun süren görüşmeler sonrası ikna ederek takımda tutmayı başardı. Kadrosunu altyapıdan yetişen gençleriyle takviye eden yönetim, 41 yaşındaki Murat Uluç'u futbola döndürerek lisans çıkardı.

PUAN SİLME CEZASI ALDI

Altay sezon ortasında Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanının silinmesiyle darbe aldı. Siyah-beyazlılar olaylı Göztepe derbisi

sonrası hükmen mağlup sayılırken 6 maçını seyircisiz oynama cezası alarak tribün gücünden mahrum kaldı. Kümede kalma yarışındaki rakipleri hükmen galibiyetlerle 6'şar puan kazanırken, Altay 3 puan hanesine yazdırdı. Tüm olumsuzluklara rağmen kümede kalan Altay, lige tutunarak taraftarının yüzünü güldürdü.

AYHAN DÜNDAR'A SEVGİ SELİ

Denizlispor galibiyetinin ardından orta yuvarlakta kenetlenerek diğer karşılaşmaların bitmesini bekleyen Altaylılar, son düdüklerle birlikte büyük sevinç yaşadı. Tribünleri tek tek gezerek ligde kalma sevincini taraftarlarıyla paylaşan siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı uzun süre, "Büyük Altay" tezahüratlarıyla inletti. Altay Başkanı Ayhan Dündar taraftarlara üçlü çektirip, futbolcularla kucaklaştı. Siyahbeyazlı taraftarlar Başkan Dündar'a sevgi gösterisinde bulundu.

TUNA ÜZÜMCÜ ÇOK MUTLU

Altay'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Tuna Üzümcü kümede kalma sevincini ailesiyle birlikte kutladı. Sosyal medya hesabı üzerinden eşi ve çocuklarıyla bir fotoğraf paylaşan Üzümcü, "Altay'ım, ailem, her şeyim" ifadeleri kullandı. Sportif direktörlük görevini bırakarak 5 Mart 2023 tarihinde Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçen Üzümcü, siyah-beyazlılarla çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 18 puan topladı. İzmir ekibinin kümede kalmasında büyük pay sahibi olan genç teknik adam, mutluluğunu gizlemedi.

İBRAHİM AKMAN'DAN MESAJ

Altay'da son kongrede başkan adaylığı gündeme gelen ancak aday olmayan iş insanı İbrahim Akman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla camiaya mesaj verdi. Mevcut yönetimi maddi olarak dışarıdan desteklediği belirtilen Akman, "Eski yönetimin bıraktığı enkaza rağmen bu sene ligde kalmak çok çok önemliydi. Bu zor süreci göğüsleyerek en büyük övgüyü hak eden Ayhan Dündar ve yönetim kurulundaki her bir arkadaşımızı, Tuna Üzümcü hocayı ve genciyle tecrübelisiyle tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Artık kısa vadeli hedefleri bir kenara bırakıp Altay'ın geleceğini inşa etmek zorundayız. Bunun için gerekli radikal adımları atmalı ve çocuklarımıza birine ait olmayan Altay bırakmak ana amacımız olmalıdır. Son olarak kimse unutmasın ki, Altay küllerinden doğmayı sever. Altay, Altaylılarındır" dedi.