Spor Toto 1. Lig'de bitime iki hafta kala Denizlispor galibiyeti ile ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Altay'da plan vakti geldi çattı. Ekonomik bunalım, transfer yasağı, sezon içinde yaşanan hükmen yenilgi ve puan silme cezasına rağmen 1. Lig'e tutunan Büyük Altay'da gelecek sezon öncesi birçok belirsizlik yaşanıyor. Sezon başında kulübü kayyuma gitmekten kurtaran başkan Ayhan Dündar ve ekibi geçen sezonki sıkıntıları yaşamamak için bu kez erken düğmeye basmayı planlıyor.

GENEL KURUL YAPILACAK

Geçen sezon camiadan liste çıkmaması nedeniyle geçici olarak başkanlığa soyunan başkan Dündar, mayıs ayı sonuna kadar Olağanüstü Genel Kurul kararı alacak. Kongrede maddi açıdan daha güçlü bir yönetim oluşturulması planlanırken, Dündar ve ekibinin yeniden aday olup olmayacağı ise camia ile yapacağı toplantı sonrası belli olacak. Yeni yönetimi bir an önce oluşturup yeni sezon adına zaman kaybetmek istemeyen siyah-beyazlıların önündeki en büyük sorun ise mevcut kadronun geleceği.

ACİL KAYNAK ARANIYOR

Altay'ın ligde kalmasında etkili olan yabancı futbolcular ile tecrübeli isimleri alacaklarını ödeyip takımda tutmak için ciddi bir kaynağa da ihtiyacı var. Siyah-beyazlılar, kadroyu korumak için yaklaşık 15 milyon liralık kaynak yaratmak zorunda. Teknik direktör Tuna Üzümcü ve ekibinin de geleceği de masaya yatırılacak. Altay en kısa sürede kongre sürecini tamamlayıp, kamp dönemine kadar takım içindeki belirsizlikleri ortadan kaldırıp sezona umutla başlamak istiyor.

BAŞKAN AYHAN DÜNDAR GURURLU

SPOR Toto 1. Lig'de son iki haftaya kümede kalışını ilan ederek giren Altay'da sezon başında yönetime aday bulunamazken sürpriz şekilde zorlu sorumluluğu alıp göreve gelen Başkan Ayhan Dündar, gemiyi sağ salim limana yanaştırdıklarını dile getirdi. Başkan Dündar, "Mutluyuz, gururluyuz. Kulüpte A'dan Z'ye herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Büyük takdiri ve teşekkürü hak ediyorlar. Şimdi artık camia bu mücadeleyi sergileyenleri ödüllendirip, uzun bir tatile göndermeli. Camia oyuncuların arkasında olduğunu göstermeli, destek vermeli" diye konuştu.

BURAK HAKERLER