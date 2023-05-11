Altay’da Paixao seferberliği

Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala kümede kalışını ilan eden Altay'da futbolcular şimdi de Marco Paixao'nun gol kralı olması için kolları sıvadı. Ligde 37. haftayı bay geçip, son maçında Tuzlaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılarda 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Portekizli forvet, 4. kez krallık tacını takmayı hedefliyor.

FUTBOLCULAR İZİN İSTEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte hiçbir futbolcunun erken tatile çıkmak için teknik ekipten izin talep etmediği, tüm takımın Paixao'yu gol kralı yapmak adına son maçta da oynamak istediği ifade edildi. Ligde daha önce üst üste 3 kez gol kralı olarak tarihi bir ilki başaran 38 yaşındaki santrfor, bir kez daha aynı başarıyı göstermek isterken, takım arkadaşları da deneyimli golcüyü yalnız bırakmayacak. Son olarak iç sahada 3-0 sona eren Denizlispor maçında rakip fileleri sarsan Marco Paixao, 18 golü bulunan Sakaryasporlu Kabongo Kasongo'yu geride bıraktı

DÜNDAR: GEMİ LİMANA YANAŞTI

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, hafta sonu oynanan karşılaşmada Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek büyük ölçüde ligde kalmayı garantilerken, rahat bir nefes alan camiada Başkan Ayhan Dündar, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dündar, "Kulübümüz için çok önemli olan bir sezonu personelinden sporcusuna teknik heyetinden altyapısına kadar tüm kademelerinde çok büyük fedakarlık ve Altaylılık duruşu sergileyerek gemiyi limana yanaştırdık. Altay camiasının bu sorumluluğu üstlenmiş, armanın yere düşmesine müsaade etmemiş ve sezon boyunca çokça yıpranmış personeli, futbolcusu, teknik ekibini huzurlu bir şekilde tatile göndermesi boynunun borcudur. Bu bağlamda herkesi sorumluluğa davet ediyorum" dedi.