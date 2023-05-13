Büyük Altay kenetlendi

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona transfer yasağı ve büyük bilinmezlik içinde başlayıp, puan silmeden hükmen yenilgi ve aylarca seyircisiz oynamaya kadar birçok sıkıntıyla karşılaştıktan sonra kümede kalmayı başaran Altay, tam kadro kulübün divan kuruluyla bir araya geldi. Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker önderliğinde divan kurulu üyeleri, futbolcular, teknik ve idari kadro, yemek organizasyonunda buluştu.



'SEFASINI DA SÜRECEĞİZ'

Büyük bir fedakarlık gösteren futbolculara ve çalışanlara teşekkür eden Çoker, "Bunu parayla, plaket ile ödememizin mümkün olmadığını biliyorum. Manevi değerlere sahip çıkarak devam etmeliyiz. Hepimizin iyi olacağı günler gelecek" dedi. Altay'ın emek vereni, cefa çekeni, sahip çıkanı asla unutmadığını söyleyen Başkan Ayhan Dündar ise, "Bundan sonra Altay Spor Kulübü, Altaylıların elinde hem kurumsal kimliği hem vizyonu ile burada cefasını çekmiş her insanın sonraki süreçlerde sefasını süreceği ortamı sağlayacaktır" diye konuştu. 42 yaşına merdiven dayamasına rağmen futbolu bırakmayıp bu sezon takımın ligde kalmasına büyük katkı yapan kaptan İbrahim Öztürk de son 2 haftada Marco Paixao'yu gol kralı yapmak için sahaya çıkacaklarını ifade ederek, "Futbolcu arkadaşlarım sağ olsun bizi üzmediler. Özgür, Ceyhun, Zeki, Tolga, Paixao, Deniz kısacası hepimiz sürekli irtibat halindeydik abiler olarak ve buraya bir vefamız vardı. Hep beraber burada kalarak bu camiayı ayakta tutmaya yardımcı olmak için karar aldık. Bunu hep beraber istedik ve yaptık. Büyük Altay camiası her zaman ayakta kalacaktır" şeklinde konuştu.

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