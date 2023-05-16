İbrahim görüşme odasına

Spor Toto 1. Lig'de tutunmayı garantileyen Altay'da gündem iç transfer. Transfer yasağı ve maddi imkansızlık nedeniyle mevcut kadroyu korumak isteyen siyah-beyazlılar, sözleşmesi biten kaptan İbrahim Öztürk'ü de takımda tutmayı planlıyor. İlerleyen yaşına rağmen takımın bel kemiği haline gelen 41 yaşındaki Öztürk'le, önümüzdeki günlerde masaya oturacak olan Sportif Direktör Tuna Üzümcü, kaptana 'Bir yıl daha takımda kal' teklifi götürecek.



GOL ATAN EN YAŞLI OYUNCU

Sezon başında futbola geri dönen takım arkadaşı Murat Uluç'la birlikte Türkiye'de bu sezon resmi maçlarda gol atan en yaşlı oyuncu olan Öztürk, bu sezon tecrübesiyle takıma hayat verdi. Bu sezon 32 maçta 2631 dakika görev yapan deneyimli stoper 3 gol atarak Altay kariyerindeki en gollü sezonunu geçirdi. Üst üste altıncı toplamda ise sekizinci sezonunu geçiren emektar futbolcunun yönetimin teklifine ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.



DOĞANCAN BİNGÖL

DİĞER