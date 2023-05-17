Altay’da sürpriz aday

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı garantileyen Altay'da yönetim olağan genel kurul tarihini belirlerken, kulislerde hareketlenme başladı. Siyah-beyazlılar, 29 Mayıs'ta yapılacak kongrede çoğunluk sağlanamazsa 5 Haziran Pazartesi günü çoğunluk aranmaksızın yeni yönetimini belirleyecek. Altay'da mevcut başkan Ayhan Dündar ile eski yöneticilerden Köroğlu'nun başkanlık koltuğu için liste hazırlığında olduğu gelen haberler arasında. Köroğlu'nun transfer yasağının kaldırılması için çalışma yaptığı öğrenildi.

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