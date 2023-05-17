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Haberler Altay Altay’da sürpriz aday

Altay’da sürpriz aday

17.5.2023

Gazete

Altay’da sürpriz aday
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı garantileyen Altay'da yönetim olağan genel kurul tarihini belirlerken, kulislerde hareketlenme başladı. Siyah-beyazlılar, 29 Mayıs'ta yapılacak kongrede çoğunluk sağlanamazsa 5 Haziran Pazartesi günü çoğunluk aranmaksızın yeni yönetimini belirleyecek. Altay'da mevcut başkan Ayhan Dündar ile eski yöneticilerden Köroğlu'nun başkanlık koltuğu için liste hazırlığında olduğu gelen haberler arasında. Köroğlu'nun transfer yasağının kaldırılması için çalışma yaptığı öğrenildi.
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