Paixao tarih yazacak

Spor Toto Birinci Lig'de bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen ve büyük sevinç yaşayan Altay'da Portekizli usta golcü Paixao bir kez daha tarihe geçmenin hesaplarını yapıyor. Daha önce 1. Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran 38 yaşındaki yıldız, bu kez de "1. Lig'de 4 kez gol krallığı tacını takan olan ilk futbolcu" olmak istiyor. Altay'da 1. Lig'de 2018-2019'dan itibaren üst üste 3 kez gol krallığı yaşama başarısını gösteren Paixao, bu sezon da ligin son haftası öncesi Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo ile en fazla gol (19) atan isim konumunda bulunuyor.



TÜM TAKIM BUNU İSTİYOR

Sakaryaspor'un son haftayı maç yapmadan geçeceği ligde Çaykur Rizesporlu Bolasie Yala'nın 17, Yılport Samsunspor'dan Douglas Tanque'ın da 15 golü var. Sezonun son maçında yarın Tuzlaspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda futbolcuların hiçbiri izin talep etmezken, Paixao'yu tekrar gol kralı yapmak için büyük çaba sarf edecekler.



SON MAÇIN BİLETLERİ SATIŞTA

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altay'ın Tuzlaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Yarın saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunuldu. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: VIP A-B-C Tribün: 500 TL, Numaralı Alt ve Üst Tribün: 80 TL, Maraton Üst ve Alt Tribün: 20 TL



BERKE ÖZBAY

DİĞER